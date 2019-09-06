مارادونا يتولى رسميا تدريب خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تولى الأسطورة دييجو مارادونا تدريب نادي خيمناسيا لا بلاتا المتعثر في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بشكل رسمي.
وأعلن النادي الأرجنتيني رسمياً عن تولي مارادونا تدريبه حتى نهاية الموسم على أن يساعده سيباستيان مينديز في المهمة.
ويتذيل خيمناسيا لابلاتا جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني بعد مرور خمس جولات، حيث لم يفز الفريق مطلقا حتى الآن وتعادل مرة واحدة، وخسر في أربع مباريات.
ويستهل مارادونا مشواره مع خيمناسيا لابلاتا بمواجهة راسينج كلوب يوم الأحد 15 سبتمبر الجاري.
وخاض مارادونا عدة محطات خلال مسيرته لعل أبرزها تدريب منتخب بلاده بجانب تدريب الوصل ودبا الفجيرة الإماراتيين.
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