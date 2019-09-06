الإعلان عن ستة لاعبين مرشحين لجائزة لاعب الشهر في البريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:

أعلن الموقع الرسمي للبريميرليج عن اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس.

ونشر موقع البريميرليج أن ستة لاعبين وهم سيرجيو أجويرو وكيفين دي بروين ورحيم سترلينج من مانشستر سيتي، وتيمو بوكي من نوريتش سيتي، وربروتو فيرمينو من ليفربول وأشلي بارنز من بيرنلي يتنافسون على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج.

ونجح أجويرو في تسجيل 6 أهداف في أول أربع جولات في الدوري فيما سجل بوكي خمسة أهداف وسجل رحيم سترلينج نفس عدد أهداف بوكي وسجل فيرمينو هدفين وسجل بارنز أربعة أهداف.

وسجل كيفين دي بروين هدفًا واحدًا وصنع 5 أهداف.