محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:
أعلن الموقع الرسمي للبريميرليج عن اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس.
ونشر موقع البريميرليج أن ستة لاعبين وهم سيرجيو أجويرو وكيفين دي بروين ورحيم سترلينج من مانشستر سيتي، وتيمو بوكي من نوريتش سيتي، وربروتو فيرمينو من ليفربول وأشلي بارنز من بيرنلي يتنافسون على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج.
ونجح أجويرو في تسجيل 6 أهداف في أول أربع جولات في الدوري فيما سجل بوكي خمسة أهداف وسجل رحيم سترلينج نفس عدد أهداف بوكي وسجل فيرمينو هدفين وسجل بارنز أربعة أهداف.
وسجل كيفين دي بروين هدفًا واحدًا وصنع 5 أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن ستة لاعبين مرشحين لجائزة لاعب الشهر في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.