كلوب يُنافس جوارديولا وثنائي أخر على جائزة مدرب الشهر بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـطارق طلعت:

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي عن أربعة مدربين مرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس.

ونشر الموقع الرسمي للبريميرليج أن بيب جوراديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يُنافس كل من يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول وروي هودجسون مدرب كريستال بالاس وبرنداند رودجرز مدرب ليستر سيتي.

وحقق ليفربول ومانسشتر سيتي العلامة الكاملة منذ انطلاقة النسخة الجارية من الدوري الإنجليزي حيث فاز الفريقان في 4 مباريات فيما حقق ليستر سيتي الفوز في مباراتين وتعادل في مباراتين دون أن يدون أي خسارة تحت قيادة المدرب رودجرز.

كريستال بالاس بقيادة المدرب هودجسون في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة وخسارة واحدة.