مرتضي منصور يوجه 5 رسائل لأعضاء الجمعية العمومية للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية الذين سجلوا في اليوم الأول للجمعية العمومية وساهموا في اكتمال النصاب القانوني.

وانطلقت الجمعية العمومية للزمالك صباح أمس، الخميس للتصويت على الميزانية واعتماد المرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس إدارة النادي الأبيض.

وأضاف منصور في كلمته لأعضاء النادي في اليوم الثاني " انعقاد الجميعة العمومية للنادي بمثابة انتصار لكل أعضاء المجلس الذين بنوا النادي من جديد، وأتمنى أن نضرب الرقم القياسي في عدد الحضور للجميعة العمومية".

وواصل منصور "بدأ في العمل في فرع النادي بالسادس من أكتوبر منذ ثلاثة أشهر، ويتم العمل حاليا على الانتهاء من قناة النادي ونملك نادياً نهرياً على أعلى مستوي ووفر في الميزانية قدره ١٧٠ مليون جنيه".

وحذر "احذر جميع الأعضاء من عدم التوقيع لأي عضو آخر، حتى لو كان من الأقارب أصحاب الدرجة الأولى؛ لأن هذا تزوير وسيكون مصير أي شخص يوقع لأي عضو آخر هو الذهاب للنيابة، فيما سنوقع على من يتخلف عن الحضور للجمعية العمومية غرامة قدرها ٣٠٠ جنيه لكل عضو".

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وأنهى: "حاولنا بكل الأشكال الممكنة تسهيل عملية التصويت والتسجيل على الأعضاء، وأحترم إرادة الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وأنتظر الإدلاء بصوت كل عضو بالموافقة أو الرفض على الميزانية وحسم موقف المتقدمين على الانتخابات التكميلية".

وفتح في التاسعة من صباح اليوم الجمعة باب التسجيل في اليوم الثاني الجمعية العمومية لنادي الزمالك وتستمر حتى غدٍ السبت، ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، إضافة إلى بند الانتخابات بعدما فتح الزمالك باب الترشح على أربعة مقاعد.

وفاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من الفنان أشرف زكي على منصب أمين الصندوق، وترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبدالفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد أعلن إقامة انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية، ومقعد أمين الصندوق، وهو نفس عدد المرشحين وهو ما يعني نجاح الرباعي بالتزكية في حالة موافقة الجمعية العمومية على الأمر وفقا للائحة النادي، وستعقد العمومية للتصويت على نجاح الرباعي بالتزكية من عدمه.

ويحق لعدد ٨٥٥٩٠ عضوًا بنادي الزمالك التسجيل في الجمعية العمومية للنادي، فيما أعلن مسؤولو نادي الزمالك أن الجمعية العمومية تستلزم حضور 7500 عضو لاكتمال النصاب القانوني وهو ما تحقق في اليوم الأول.