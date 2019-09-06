مؤسسة أونا تنعى الزميل محمد فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
تنعى مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، الزميل الكاتب الصحفي محمد فاروق، الذي توفي مساء الخميس، عن عمر يناهز 38 عاماً.
ومن المقرر أن يشيع جثمانه اليوم بمسقط رأسه في المنصورة .
وتدعو المؤسسة للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان.
نال الزميل بكالوريوس الإعلام، وعمل في المجال الصحفي، وكان آخر محطاته مجلة نادي الزمالك.
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