مؤسسة أونا تنعى الزميل محمد فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تنعى مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، الزميل الكاتب الصحفي محمد فاروق، الذي توفي مساء الخميس، عن عمر يناهز 38 عاماً.

ومن المقرر أن يشيع جثمانه اليوم بمسقط رأسه في المنصورة .

وتدعو المؤسسة للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان.​

نال الزميل بكالوريوس الإعلام، وعمل في المجال الصحفي، وكان آخر محطاته مجلة نادي الزمالك.