مصدر: أزمة كوليبالي والرجاء تصل إلى طريق مسدود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر قريب من المالي ساليف كوليبالي لـ"الخليج 365" إن المفاوضات جارية مع نادي الرجاء المغربي من أجل فسخ التعاقد بالتراضي .

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن المدافع المالي الذي يبلغ من العمر 31 عاماً طالب بقيمة عقده كاملاً للموافقة على فسخ العقد وهو ما رفضه النادي.

وأنهى المصدر "حتى الأن لم يتم فسخ التعاقد بشكل رسمي والمفاوضات جارية مع اللاعب ووكيله".

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وتعاقد الرجاء مع كوليبالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بناء على توصية من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق المغربي.

ولكن المالي لم يظهر بالشكل الجيد خلال مشاركته فى المباريات الودية مع ناديه .

وكان الأهلي قد فسخ عقد كوليبالي في يناير الماضي بشكل نهائي ووقع على مخالصة للنادي، وفي المقابل حصل على مستحقاته.

وتراجع ناديي الشرطة العراقي والفتح السعودي عن التعاقد مع كوليبالي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ليبقى المدافع بدون نادي حتى تولى كارتيرون مسئولية تدريب الرجاء.