رئيس سموحة ينفي إجراء صفقات مع الأهلي والتفاوض مع نجم الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة دخول ناديه فى مفاوضات مع معروف يوسف نجم الزمالك للتعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية مشدداً على أنه الأهلي لا يفاوضه بشأن أى صفقة.

وقال عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" إن سموحة لم يطلب يوسف من الزمالك .

وأنهى " الأهلي لم يفاوضنا بخصوص أى لاعب ومحمود معاذ لن يرحل".

وكان أسامة فرحات وكيل أعمال النيجيري قد صرح أنه سيعقد جلسه مع مسئولي القلعة البيضاء لتحديد موقف موكله بعد العروض التي تلقاها مؤخرًا.

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وأضاف وكيل أعمال اللاعب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الخميس، أن اللاعب تلقى ثلاثة عروض من أندية الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي والمصري البورسعيدي من أجل الحصول على خدماته في الصيف الحالي.

وأوضح وكيل اللاعب أن معروف لا يمانع في البقاء بالدوري المصري من خلال الانتقال لصفوف الفريق البورسعيدي خاصة أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الساحلي طلب الحصول على خدماته.

وشدد وكيل اللاعب أن الساعات المقبلة سوف تشهد تحديد مستقبل معروف من العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

كان النيجيري الذي انضم للزمالك في سوق الانتقالات الصيفية لعام (2014 - 2015) خاض تجربة على سبيل الإعارة مع صفوف الشرطة العراقي خلال الموسم المنقضي.