الغندور يدير لقاء المنتخب الأولمبي والسعودية غدا

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم احمد الغندور ويعاونه تحسين ابو السادات وهاني عبد الفتاح، ومحمود ناجي حكما رابعا، لإدارة لقاء الغد بين المنتخب الأولمبي ونظيره السعودي المحدد لها السابعه مساء الغد باستاد السويس ضمن برنامج إعداد الفريق لخوض نهائيات الأمم الافريقيه تحت ٢٣ سنه والتي تستضيفها مصر في نوفمبر القادم وهي المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020. حكما رابعا، لإدارة لقاء الغد بين المنتخب الأولمبي ونظيره السعودي المحدد لها السابعه مساء الغد باستاد السويس ضمن برنامج إعداد الفريق لخوض نهائيات الأمم الافريقيه تحت ٢٣ سنه والتي تستضيفها مصر في نوفمبر القادم وهي المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

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