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إيقاف التصويت والتسجيل في الجمعية العمومية 15 دقيقة

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 تقرر إيقاف التصويت والتسجيل  بالجمعية العمومية لنادي الزمالك  لمدة ١٥ دقيقة.

جاء ذلك لحصول أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالجيزة المشرفة على الجمعية على قسط من الراحة

لتناول الغداء.

كان عدد كبير من الأعضاء بالنادي قد حرصوا على التواجد في اليوم الأول أمس الخميس لانعقاد الجمعية

العمومية لنادي الزمالك، للتصويت على الميزانية والموافقة على نجاح أشرف زكي على منصب امين الصندوق و الثلاثي أحمد مرتضى منصور وحمادة انور وأحمد عادل عبد الفتاح على منصب العضوية بالتزكية في انتخابات المجلس التكميلية.
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