عودة هازارد للتدريبات الجماعية مع ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة

عاد النجم البلجيكى ايدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الملكي بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به على مستوى الفخذ الأيسر.

ومن المقرر أن يكون هازارد جاهز للمشاركة فى المباراة المقبلة أمام ليفانتى يوم 14 من سبتمبر الجارى فى الدورى الأسبانى .

وانضم هازارد إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الأنتقالات الصيفية، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

ويحتل النادي الأبيض المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 5 نقاط بعد فوز وتعادلين في الجولات الثلاث الأولى من الليجا.

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