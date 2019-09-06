لاعب الزمالك السابق يدلي بصوته في الانتخابات التكميلية للنادي

حرص عامر عامر لاعب فريق الزمالك السابق على التواجد في الجمعية العمومية للنادي المنعقدة أيام الخميس والجمعة والسبت، للإدلاء بصوته في الميزانية والانتخابات التكميلية للمجلس الحالي.

وقام عامر بالتسجيل في كشوفات الأعضاء وسط تواجد

مكثف من أعضاء النادي، حيث أشاد بعملية الدخول والخروج من اللجان، وسهولة التصويت من دون وجود أي زحام.

وقال لاعب الزمالك السابق، بانه في كل مرة

يأتي فيها لمقر النادي يشاهد مباني وإنشاءات جديدة، العمل واضح من مجلس الإدارة بقيادة مرتضى منصور.

وقد بدأ التسجيل في الجميعة العمومية لنادي الزمالك في اليوم الثاني مم الانعقاد، حيث شهد تواجد مكثفةمن الأعضاء على التسجيل والتصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي.