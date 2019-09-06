لوكاكو : مستعد لمحاربة العنصرية

أكد البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، استعداده لمحاربة العنصرية، بعد الواقعة التي تعرض لها خلال مواجهة كالياري الأسبوع الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وقال لوكاكو في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "مستعد لمساعدة النادي على التغلب على العنصرية، لكنني الآن لا أركز على مايحدث حولي، أريد فقط التركيز على لعب كرة القدم ومساعدة زملائي في الفريق على الفوز".

وأضاف: "نحتاج إلى معالجة هذه الأمور، لأن في بعض الأحيان يتعين عليك مغادرة الملعب فهو شيء صعب للغاية ليس في إيطاليا فقط، بل ظهرت هذه الأمور أيضا في إنجلترا، حيث سمعنا الكثير عن هذه الأمور مع تشيلسي ومانشستر يونايتد".

وتابع: إنه شيء نحتاج إلى معالجته لأن كرة القدم لعبة دولية ومتعددة الثقافات، لذا إذا كانت أي دولة ترغب حقًا في

جذب أفضل اللاعبين في العالم، فيجب أن تتأكد من أنها ستستقبلهم بأذرع مفتوحة لأنهم أيضًا على استعداد للتكيف مع الثقافة.وأتم: أعتقد أنه من المهم عدم التمييز بين اللاعبين والأشخاص، لأن تلك الأمور سيئة للغاية.

وكان لوكاكو سجل هدف فوز لفريقه النيراتزوري على حساب كالياري، والتي أنتهت بنتيجة 2-1، لتطلق جماهير كالياري هتافات عنصرية ضده، من أجل استفزازه.

جدير بالذكر ان الإتحاد الأيطالى لكرة القدم أكد فى وقت سابق انه سوف سيوقع عقوبات على جماهير الفرق التى تستخدم مثل هذه الهتافات العنصرية.