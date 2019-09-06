اتحاد الكرة يعقد مؤتمرًا صحفيًا لشرح نظام المسابقات

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في الثالثة والنصف عصر غد السبت 7 سبتمبر بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد، يقدم خلاله د. جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد نظام المسابقات في الدرجات الأدنى للموسم الجديد 2019-2020. 7 سبتمبر بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد، يقدم خلاله د. جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد نظام المسابقات في الدرجات الأدنى للموسم الجديد 2019-2020.

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