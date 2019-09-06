اتحاد الكرة يعقد مؤتمرًا صحفيًا لشرح نظام المسابقات

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في الثالثة والنصف عصر غد السبت7 سبتمبر بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد، يقدم خلاله د. جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد نظام المسابقات في الدرجات الأدنى للموسم الجديد 2019-2020.
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