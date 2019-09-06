محمد صلاح خارج قائمة المرشحين للأفضل في أغسطس بالدورى الأنجليزى

أعلنت رابطة الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة لاعب شهر أغسطس فى البريميرليج، شهدت القائمة غياب الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الأنجليزى .

وضمت القائمة كلا من روبرتو فيرمينيو لاعب ليفربول , وثلاثة لاعبين من مانشستر سيتى هم سيرجيو اجويرو، وكيفين دى بروين، ورحيم استرلينج، كما ضمت أيضا تيمو بوكى لاعب نوريتش سيتى، واشلى بارنز

لاعب نادى بيرنلى .ونجح فيرمينو خلال شهر أغسطس مع الريدز، بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما، خلال 4 مباريات حقق فيها ليفربول الفوز في جميعها، فيما تمكن أجويرو مهاجم السيتي من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدف وحيد، خلال 4 مباريات لعبها حقق خلالها الفوز في 3 وتعادل في لقاء.في المقابل، تمكن بارنز من تسجيل 4 أهداف خلال 4 مباريات، حقق خلالها الفوز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين مع بيرنلي.ونجح كيفين دي بروين في تسجيل هدفا وصناعة 5 أهداف، فيما سجل رحيم سترلينج 5 أهداف، وذلك خلال 4 مباريات لعبها الثنائي مع السيتي.وسجل بوكي مع نوريتش سيتي، 5 أهداف وصنع هدفا واحد خلال فوز واحد و3 خسائر.ويتم اختيار الفائز بالجائزة بحسب التصويت على الاستفتاء الذي يطرحه الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز.