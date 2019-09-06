رئيس الزمالك: أتمنى حضور جميع الأعضاء الجمعية العمومية

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن النادي يقوم بمجهود كبير في الفترة الأخيرة وأن النتائج تؤكد ذلك، مضيفًا إلى أن النادي أصبح عالميًا على مستوى الإنشاءات والأنشطة والخدمات المقدمة، وفرع النادي النهري الذي قمنا فيه بمجهود كبير حتى أصبح مفخرة لجميع أعضاء

الزمالك، اتحدى اي نادي نهري في العالم وصل إلى فرع الزمالك، إضافة إلى بدء العمل في فرع النادي الجديد بمدينة ٦ أكتوبر.

وتابع منصور، أطالب جميع أعضاء النادي بالنزول إلى خيمة الجميعة العمومية للتصويت

على الميزانية التي يوجد بها فائض أكثر من ١٧٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى التصويت على فوز السادة المرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة,

وأضاف :"اتمنى أن يكسر أعضاء الجميعة العمومية لنادي الزمالك الرقم القياسي في الحضور والتسجيل عن الفترات السابقة، مشيرًا إلى حرية الرأي لدى الجميع من التصويت بنعم أو لا، ولكن الأهم هو التواجد والتصويت".