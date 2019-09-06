صرح كريس سمولينج لاعب فريق روما الأيطالى أنه حقق حلمه باللعب فى الدورى الأيطالى ,بعدما انضم إلى نادى روما لمدة موسم على سبيل الأعارة قادما من مانشستر يونايتد الأنجليزى .
وقال اللاعب الأنجليزى فى المؤتمر الصحفى لتقديمه كلاعب جديد فى صفوف الفريق الأيطالى: "اللعب فى الدورى الأيطالى كان هدفا بالنسبة لى وبالفعلحققت حلمى " .
وأكد : "أسعى لتقديم كل ما لدى للفريق , وإذا كانوا يريدون استمرارى لفترة أطول فسأكون سعيدا بذلك " .
وأضاف سمولينج : " روما لديه فرصة كبيرة للفوز بالدورى الأوروبى وهو أحد الفرق المرشحة للفوز به ,
واختتم سمولينج تصريحاته بالتعليق على ظاهرة العنصرية في الملاعب الايطالية قائلا : " إنها ظاهرة غير مقبولة تؤثر على العالمة نحتاج الى تغيير التفكير والعقلية لدى الشباب " .
وكان سمولينج قد توج بالدورى الأوربى مع مانشستر يونايتد الأنجليزى بعد الفوز على اياكس امستردام الهولندى فى المباراة النهائية بالموسم قبل الماضي .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتقاله لروما..سمولينج: حققت حلمى باللعب فى الدورى الأيطالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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