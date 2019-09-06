رياضة | جوارديولا يصدم فيليب كوتينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يصدم فيليب كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض برشلونة على فيليب كوتينهو الذهاب إالى مانشستر سيتي هذا الصيف، لكن بيب جوارديولا رفض الفرصة للتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

انتقل كوتينيو منذ ذلك الحين على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ حيث يتطلع إلى إعادة اكتشاف النموذج الذي عرضه أثناء تواجده في ليفربول.

كشفت صحيفة الـ "ماركا" الإسبانية أن جوارديولا لم يكن مهتمًا بالتعاقد مع صانع الألعاب عندما عرضت عليه فرصة القيام بذلك خلال نافذة الانتقالات.

لم يكن مانشيستر سيتي هو النادي الوحيد الذي سيُعرض على كوتينهو هذا الصيف، حيث يحاول برشلونة يائسة إلغاء تحميله إلى العديد من الفرق.

دفع بايرن 8.5 مليون يورو لشراء كوتينيو على سبيل الاعارة لمدة عام ولديه خيار شرائه مقابل 120 مليون يورو في نهاية الموسم.