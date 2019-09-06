رياضة | الزمالك ضد بيراميدز.. حكم يوناني يقترب من إدارة نهائي الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ضد بيراميدز.. حكم يوناني يقترب من إدارة نهائي الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، في مخاطبة عدد من الاتحادات الأوروبية لتوفير طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة بيراميدز سبورت والزمالك، بنهائي كأس مصر.

وفتح مسئولو الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، خطوط اتصالا مع كلا من إيطاليا واليونان والمجر وسويسرا، لتعيين طاقم تحكيم، ويعد الطاقم اليوناني هو الأقرب بعد موافقته على إرسال طاقم لإدارة المباراة.

واستقرت لجنة الحكام على استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز سبورت، في نهائي كأس مصر.

ويأتي الاستقرار على إسناد المواجهة إلى طاقم تحكيم أجنبي، نظرا لحساسية المباراة التي تجمع الفريقين، خاصة أن الفائز سيضيف لتاريخه لقبا جديدا.

على جانب آخر يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت خدمات أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، خلال مواجهة الزمالك، في نهائي مسابقة كأس مصر.

وكان الشناوي غاب عن مواجهة بتروجت، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، بسبب تعرضه لإصابة عضيلة، خلال مواجهة الأهلي، بالمباراة التي انتهت لفريقه، بهدف دون رد في ربع نهائي الكأس.

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وحقق نادي بيراميدز فوزا مستحقا على نظيره بتروجيت بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما، على ملعب بتروسبورت، في نصف نهائي بطولة كأس مصر ليتأهل الفريق إلى نهائي المسابقة.

جاءت ثنائية بيراميدز بواسطة كل من إيريك تراوري في الدقيقة 16 قبل أن يضاعف إبراهيم حسن الهدف الثاني في الدقيقة 44 وأضاع أحمد عفيفي لاعب بتروجيت ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وعبر بيراميدز بهذا الفوز إلى نهائي بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه ، ليضرب موعدا ناريا مع الزمالك والذي تغلب على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف في نصف النهائي الأول.

وتأهل الزمالك النهائية لبطولة كأس مصر للمرة الـ 40 في تاريخه، وذلك بعدما تغلب على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1 / 0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد "الإسماعيلية" ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة المحلية.

وانتهي الوقت الأصلي لمباراة الزمالك والإتحاد السكندري بالتعادل السلبي بين الفريقين ليتم الذهاب للأشواط الإضافية، والذي حسمها الفارس الأبيض بهدف سجله (مصطفي محمد) في الدقيقة 99 ليصعد بالفريق الأبيض للمباراة النهائية.

ويلتقي بيراميدز الزمالك، مساء يوم الأحد 8 سبتمبر الجاري، في نهائي كأس مصر.

