رياضة | رد ناري من وكيل معروف يوسف على رئيس سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من وكيل معروف يوسف على رئيس سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد أسامة فرحات وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف لاعب فريق الزمالك على تصريحات مسئولي المصري وسموحة حول رفض التعاقد مع اللاعب.



وقال فرحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":حد كبير زي المهندس فرج عامر أو الأستاذ محمد الخولي من نادي المصرى يكذبو التفاوض مع معروف يوسف أنا معي مكالمات مسجله معهم رأيكم ايه".



وكان نادي المصري قد خرج ونفى المفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية والتأكيد على اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب، في الوقت الذي نفى فيه فرج عامر التفاوض مع اللاعب وعدم الحاجة إليه.



ولم يقيد الزمالك معروف يوسف في قائمته ويرغبون حتى الآن في إعارته وعدم بيعه بشكل نهائي، في الوقت الذي قاموا فيه بقيد كل من حميد أحداد وكاسونجو ورزاق سيسيه ضمن قائمة الإعارة وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول موقف اللاعب.

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وتلقى اللاعب بعض العروض المصرية والعربية لكنه يضع في المقام الأول لديه البقاء في الدوري المصري خلال الموسم المقبل لكنه لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن، ويرغب نادي المقاولون العرب حتى الآن في ضمه لكن المفاوضات لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن، ويمتلك عرضين آخرين من الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي.



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق بيراميدز يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس مصر على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة صعبة ومرتقبة بين الفريقين الطامحين إلى تحقيق اللقب.



انتظم فريق الزمالك في معسكر مغلق إستعدادًا لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس مصر، ووضع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق تعليمات صارمة للاعبين بالابتعاد نهائيًا عن مواقع التواصل الاجتماعي للحفاظ على تركيزهم وعدم التأثر بشكل سلبي، وشدد على رفضه لكلمة الثأر أو ما شابه ذلك بعد الخسارة من المنافس في بطولة الدوري، موضحًا أن الجميع عليه بذل قصارى جهده وأن يؤدي كل لاعب المطلوب منه فقط، وفي الوقت ذاته منع المدرب الحديث عن المستحقات المالية أو تعديل العقود نهائيًا للحفاظ على تركيزهم وعدم تشتيت ذهنهم بأي شكل سلبي قبل اللقاء في ظل الآمال الكبيرة المنعقدة عليهم من جانب الجماهير لتعويض خسارة بطولة الدوري.

