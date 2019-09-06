رياضة | مفاجأة سارة لجماهير الاتحاد السعودي بشأن رومارينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة لجماهير الاتحاد السعودي بشأن رومارينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن مفاجأة سارة لجماهير الاتحاد السعودي، بشأن البرازيلي رومارينو، نجم الفريق الأول لكرة القدم.

وذكرت التقارير أن رومارينيو وافق على تجديد عقده مع الفريق المقرر إنتهاءه في يونيو 2020، ليكمل مسيرته مع كتيبة العميد السعودي، مفضلًا الاستمرار معهم ورافضًا أي عروض مغرية من الدوري السعودي أو خارجه.

وأكد رومارينيو على سعادته بالبقاء داخل جدران الاتحاد، نافيًا نيته الرحيل بعد نهاية عقده.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، جمعها من الفوز على الرائد في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث خاض الفريق مباراة واحدة فقط في الدوري.

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بينما حقق نتيجة التعادل السلبي في مباراة الهلال، ضمن ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا، كما سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره العهد اللبناني، في إطار ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتعد هذه البداية قوية لنادي الاتحاد مقارنة بالموسم الماضي، الذي احتل فيه المركز العاشر ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليحقق أسوء مركز في تاريخ مشاركاته بالدوري.

وتأمل جماهير الاتحاد في قيادة رومارينيو صاحب الـ28 عامًا العميد السعودي، نحو التتويج بالبطولات القارية والمحلية من جديد.

ومن الجدير بالذكر أن النجم البرازيلي انضم لصفوف العميد في الانتقالات الصيفية لعام 2018، قادمًا من صفوف الجزيرة الإماراتي، حيث شارك مع الفريق في 42 مباراة، سجل خلالها 18 هدفًا، وصنع هدفين.