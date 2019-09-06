رياضة | رسمياً.. ماردونا مدرباً لـ جيمناسيا المكسيكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. ماردونا مدرباً لـ جيمناسيا المكسيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نوبة في كرة القدم المكسيكية مع دورادوس ، دييغو مارادونا قد عاد الى التدريب بعد تعيينه من قبل جيمناسيا ايسغريما لا بلاتا .

وجاء التأكيد الرسمي من النادي الأرجنتيني يوم الخميس بعد توقيع مارادونا عقدًا لهذا الموسم.

سيتم الكشف عنه رسميًا كمدرب جديد للنادي يوم الجمعة، حيث يأمل النادي في إنقاذ نفسه من الهبوط.

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سيباستيان منديز ستعمل كما مارادونا مدربا مساعدا الصورة، في حين ادريان غونزاليس وهرنان ستشكل أيضا جزء من جهازه.

ولد دييغو أرماندو مارادونا في مدينة بوينس آيرس، الأرجنتين. قاد مارادونا فرق النوادي إلى البطولات في الأرجنتين، إيطاليا، وإسبانيا، وتألق مارادونا بشكل ملحوظ في فريق المنتخب الأرجنتيني الذي فاز بكأس العالم 1986. على الرغم من ذلك، كانت الميسرة المهنية لأسطورة كرة القدم مصحوبة بعدد من التسريحات(توقيفه عن العمل) ذات المستوى العالي بسبب تعاطي المخدرات، و كثيراً ما عانى من مشاكل صحية في التقاعد.

مسيرة "مارادونا" التدريبية لم تأتي على نفس المستوي والنجاح الذي حققه خلال مشواره بالملاعب، حيث تولي تدريب 6 أندية قبل تجربته الجديدة مع خيمناسيا لابلاتا، لكنه لم يحقق خلالها أي بطولة، بل جاءت معظم تجاربه التدريبية السابقة قصيرة جدًا، حيث يرحل سريعًا سواء بسبب خلافات مع الإدارة أو لسوء النتائج.