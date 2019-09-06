رياضة | نجم منتخب إسبانيا يضع"زيدان" في ورطة كبرى مع الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم منتخب إسبانيا يضع"زيدان" في ورطة كبرى مع الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت بوادر أزمة جديدة تلاحق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، مع إدارة الميرينجي بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد. وكان النجم الإسباني داني سيبايوس لاعب فريق ريال مدريد المعار إلى أرسنال الإنجليزي، قد ظهر بشكل رائع خلال مباراة الماتادور الإسباني الأخيرة ضد رومانيا بالأمس، في الجولة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، وهو ما أثار غضب مسئولي الريال الذين أكد لهم زيدان أن اللاعب بحاجة لوقت طويل للتألق. Advertisements

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن سيبايوس أظهر بالأمس أن زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قد أرتكب خطًأ كبيرًا بعدما قرر عدم الاحتياج لخدمات اللاعب، في حين أن الريال يعاني من أزمة واضحة بسبب نقص اللاعبين في مركز خط الوسط، قبل أن تقرر إدارة النادي إعارة سيبايوس إلى أرسنال.

وحرص روبرتو مورينو المدير الفني لمنتخب إسبانيا، على الإشادة باللاعب، وأكد أن سيبايوس قادر على اللعب في مواقع مختلفة في خط الوسط، ويؤدي بلاءً حسناً، قبل أن يقرر إشراك اللاعب في الجانب الأيسر من هجوم اللاروخا، وليس في منتصف الملعب، ومن هناك قام بتحقيق الأرقام التي تتحدث عن نفسها: 5 تمريرات حاسمة (أكثر من أي لاعب آخر في المباراة) ، 95 ٪ نسبة التمريرات الصحيحة.

وبعيدا عن لغة الأرقام، فأن سيبايوس لعب في المركز الذي كان يشغله نجم برشلونة السابق إنيستا، حيث فعل ذلك ساؤول و أنيجو مارتينيز وماريو هيرموسو، لكن لم يظهر أحد بشكل متألق مثلما فعل سيبايوس، ليؤكد للجميع أن زيدان يواصل نسيانه وهو نبأ عظيم لمنافسي ريال مدريد.