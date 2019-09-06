رياضة | رئيس الزمالك يجهز مكافآت تاريخية للاعبيه أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يجهز مكافآت تاريخية للاعبيه أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول مسئولو نادي الزمالك تحفيز اللاعبين والشد من آزرهم بكل الطرق قبل مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل في نهائي كأس مصر على ستاد برج العرب.

مكافآت تاريخية:

ووعد مسئولو الزمالك اللاعبين بمنحهم مكافآت استثنائية وخاصة غير مسبوقة حال تحقيق الفوز على فريق بيراميدز.



وأكد مسئولو الزمالك على أن المكافأة ستكون مضاعفة بخلاف المنصوص عليها في لائحة الفريق وذلك بهدف الشد من آزرهم ورفع معنوياته.



وأكد رئيس الزمالك للاعبيه في جلسته الأخيرة معهم على أن المكافآت ستكون غير مسبوقة في تاريخ النادي على الإطلاق وأكبر من أي مسابقة كأس من قبل.

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ويرى مسئولو النادي أن الفوز على بيراميدز بمثابة ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد سواء بحصد كأس مصر أو تعويض ضياع بطولة الدوري إلى جانب هزيمة بيراميدز للمرة الأولى بعدما فشل الفريق في تحقيق الانتصار بلقائي الدورين الأول والثاني من عمر بطولة الدوري.



وتجاوز الزمالك عقبة فريق الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الدور نصف النهائي لكأس مصر عن طريق مصطفى محمد ليحجز مكانه في المباراة النهائية للبطولة، في الوقت الذي تمكن فيه بيراميدز من إقصاء بتروجت بهدفين دون رد ويسير بخطى ثابتة مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني الجديد للفريق والذي أثبت نفسه في الفترة الماضية وفاز في جميع المواجهات مع الفريق سواء على صعيد كأس مصر أو افريقيا

وعلى الجانب الآخر، قرر مسئولو نادي الزمالك إرسال بعض التذاكر إلى الإسكندرية لإتاحة الفرصة لبيعها هناك للجماهير وتمكنهم من حضور اللقاء وألا يقتصر الأمر على بيعهم في القاهرة فقط بسبب الاتصالات التي تلقاها أعضاء المجلس من روابط الجماهير من مختلف المحافظات بالرغبة في حضور اللقاء وتسهيل المهمة عليهم وهو ما دفعهم لإرسال جزء إلى الإسكندرية بجانب مناطق كرة القدم في الصعيد ومدى القناة لتسهيل المهمة عليهم.

فرمان ميتشو للاعبي الزمالك

انتظم فريق الزمالك في معسكر مغلق إستعدادًا لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس مصر، ووضع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق تعليمات صارمة للاعبين بالابتعاد نهائيًا عن مواقع التواصل الاجتماعي للحفاظ على تركيزهم وعدم التأثر بشكل سلبي، وشدد على رفضه لكلمة الثأر أو ما شابه ذلك بعد الخسارة من المنافس في بطولة الدوري، موضحًا أن الجميع عليه بذل قصارى جهده وأن يؤدي كل لاعب المطلوب منه فقط، وفي الوقت ذاته منع المدرب الحديث عن المستحقات المالية أو تعديل العقود نهائيًا للحفاظ على تركيزهم وعدم تشتيت ذهنهم بأي شكل سلبي قبل اللقاء في ظل الآمال الكبيرة المنعقدة عليهم من جانب الجماهير لتعويض خسارة بطولة الدوري.

