رياضة | مجلس الاهلي يفاجئ الجهاز الفني قبل مواجهة كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الاهلي يفاجئ الجهاز الفني قبل مواجهة كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في إنهاء إجراءات الإقامة للجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، داخل البلاد.

وتواصل سمير عدلي مدير الجهاز الإداري بالتعاون مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، مع السلطات المصرية، من أجل إنهاء جميع الإجراءات للمدرب الجديد رينيه فايلر والجهاز المعاون ديفيد سيزا، المدرب العام وتوماس بينكيل ومخطط الأحمال البدنية ويانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

وقدم مرجان، الشكر للجهات المسئولة على سرعة إنهاء إجراءات الإقامة للجهاز الفني، والتي تستمر لمدة عام على أن يراعى تجديدها في الوقت المناسب، حيث يرتبط المدير الفني بعقد مع النادي الأهلي موسميين مقبليين.

وكلفت إدارة الأهلي، سمير عدلي بإنهاء مكان إقامة للمدير الفني فيما سوف يستمر الجهاز الفني في نفس فندق الإقامة بحي الزمالك.

على جانب آخر يواصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، دراسة فريق كانو سبورت بالفيديو ومشاهدة العديد من مبارياته للتعرف على قدراته قبل مواجهته يوم 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وحصل فايلر على العديد من المباريات لفريق كانو سبورت، حيث يعكف الجهاز الفني على دراستها لتحديد نقاط القوة والضعف في المنافس، والتحضير للمباراة التي تعد الاولى للجهاز الفني الجديد في مشواره مع الفريق بعد توليه المهمة بشكل رسمي.

وبدأ فايلر في تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية خلال مران الفريق، ويحرص المدير الفني وجهازه المعاون على تجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل السفر.

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واستقر الأهلي على السفر إلى غينيا ليلة 11 سبتمبر الجاري، وكلف مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عضو المجلس طارق قنديل برئاسة البعثة، وحصل الجهاز الفني الجديد على كافة التطعيمات قبل السفر إلى غينيا الإستوائية.

الأهلي يصطحب محمود وحيد في رحلة غينيا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على اصطحاب محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق في رحلة غينيا الإستوائية، التي يخوض خلالها الفريق مواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا يوم 14 سبتمبر الجاري.

وشهدت الفترة الأخيرة تحسن حالة محمود وحيد، بعد تعرضه لكدمة في القدم أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي، اشتمل على العديد من التدريبات داخل صالة الجيم وملعب التتش.

ويخضع وحيد، لاختبار طبي عصر غد السبت قبل انطلاق المران للتعرف على فرص مشاركته في التدريبات الجماعية، والتي تزايدت بشكل كبير لاسيما وأن اللاعب لم يشكو من أي ألم خلال فترة التأهيل.

ويؤدي الأهلي تدريباته مساء غد السبت ، فيما يشتمل البرنامج الفني الذي حدده رينيه فايلر المدير الفني للفريق، على دراسة إقامة مباراة ودية خلال الإسبوع المقبل قبل سفر الفريق إلى غينيا الإستوائية.