رياضة | سمولينج يكشف أسباب الرحيل عن مانشستر يونايتد إلى روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمولينج يكشف أسباب الرحيل عن مانشستر يونايتد إلى روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدافع الإنجليزي كريس سمولينج لاعب مانشستر يونايتد والمعار هذا الموسم لصفوف نادي روما الإيطالي على أن اللعب للدوري الإيطالي كان أحد أهدافه التي يسعى لتحقيقها.

وفي تصريحات صحفية قال سمولينج :"دائمًا كنت أهدف لألعب في الدوري الإيطالي يومًا ما لأنك كمدافع، إذا حظيت بفرصة لتجربة اللعب في الدوري الإيطالي فإنك ستريدها".

وأضاف :"أعتقد أنني لعبت كثيرًا في البريميرليغ، وأعتقد أنني أستطيع أحمل ما الخصائص التي تعلمتها إلى إيطاليا، هذا أحد الأمور التي أتطلع لها".

وحول فرص روما في الفوز بلقب اليوروبا ليج قال :"بالتأكيد النادي لديه الفرصة لذلك أعتقد أننا أحد المرشحين للبطولة".

وزاد :"يتضح لي أن هنالك بعض الأندية الأخرى أيضًا، لكن روما سيكون ضمنهم، لقد كان الفوز بها أمرًا رائعًا، لكن إذا فزت بها في إيطاليا فإن ذلك سيكون أكثر روعة".

وعن إمكانية البقاء في روما بشكل دائم رد قائلا :"أعتقد أن هذه الفرصة حظيت باهتمام كبير من جانبي، وكنت متحمس جدًا للقدوم إلى هنا، وحدثت الأمور بسُرعة أنا مركّز بشدّة على المباراة التالية".

وأشار :"أنا أستمتع بسرعة التدريبات، وتعلم أسلوب المدرب، أتمنى أن يكون موسمًا جيدًا للغاية بالنسبة لي، بعد ذلك سوف نرى المستقبل".

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وأوضح :"إذا كان النادي سعيد بي، وأنا سعيد أيضًا، فإن عندئذٍ أستطيع رؤية مستقبل طويل لي في إيطاليا".

وحول أسباب اختياره روما رغم وصوله لسن الـ29 عام قال :"بالطبع، أنا لست شابًا يريد إثبات نفسه، لكني أريد تحديات جديدة. قضيت وقتًا رائعًا في مانشستر، لكن هذه فرصة لتجربة دوري جديد، ونادي جديد مثل روما".

وأردف :"لا أريد أن أعيش حياتي وأنا نادم، لقد كانت فرصة كبيرة. في مانشستر كانت لدينا تطلعات كبيرة، ولكن هنا في روما لدينا تطلعات كبيرة أيضًا".

وتابع :"هذا الأمر ليس بالسهل، ولكنه أيضًا يعتبر تحدٍ كبير إنه أمر محفّز الآن عليّ أن أثبت أن النادي كان على صواب عندما وضع ثقته بي".

وعن قلة اللاعبين الإنجليز في اللعب للدوري الإيطالي واختياره لروما قال :"في إنجلترا، لا نمتلك العديد من اللاعبين الذين يحترفون في الخارج، لكن لدي رغبة دومًا بتجربة هذا الأمر، كانت لدي فرصة للذهاب إلى نادي كبير بتطلعات كبيرة، كما قلت مسبقًا، هذا ما كنت أتطلع إليه".

وأتم حديثه :"التوقف الدولي لمدة أسبوعين فرصة مثالية بالنسبة لي للتعرف على اللاعبين، وللتعرف على أسلوب المدرب، لكي أكون جاهزًا عندما تبدأ السيريا A مجددًا".