رياضة | ذكري حزينة تُطارد الزمالك أمام "ديسابر" قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ذكري حزينة تُطارد الزمالك أمام "ديسابر" قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتجدد اللقاء بين مدرب فريق بيراميدز الفرنسي سيباستيان ديسابر، ونادي الزمالك في قمة مثيرة ستجمع الفريقين مساء الأحد المقبل، على أرضية استاد "الجيش" في برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل.

ديسابر تولي قيادة فريق بيراميدز خلفًا للأرجنتيني رامون دياز والذي تولي قيادة الفريق في الموسم الماضي، ونجح المدرب الفرنسي في تحقيق 5 إنتصارات مع بيراميدز حتي الآن، حيث قاد الفريق للفوز علي إيتوال دي كونجو في الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية ذهابًا وإيابًا 4-1، 1-0، كما حقق 3 إنتصارات متتالية بكأس مصر، علي الأهلي بهدف دون رد، وحرس الحدود بنتيجة 2-0، وبتروجيت بنفس النتيجة، وصعد بالفريق لنهائي الكأس لأول مرة في تاريخه.

وتحمل مواجهة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر، المواجهة رقم 3 لـ"ديسابر" ضد الفارس الأبيض، حيث سبق وتقابل المدرب الفرنسي مع الزمالك في مباراتين خلال مشواره التدريبي وحقق الفوز بهما وجاءت كالتالي:-

- الزمالك VS الوداد:

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أول مواجهة جمعت "ديسابر" مع الزمالك كانت خلال قيادته لفريق الوداد المغربي، وذلك في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في 24 سبتمبر لعام 2016، واستطاع المدرب الفرنسي قيادة فريقه لتحقيق الفوز بنتيجة 5-2 سجل الأهداف (وليام جيبور "هدفين" – أونداما "هدفين" – إسماعيل الحداد "هدفين")، بينما أحرز ثنائية الزمالك (باسم مرسي – ستانلي).

الفوز الكاسح الذي حققه "ديسابر" على الزمالك لم يكن كافيًا لتأهل الفريق للمباراة النهائية للبطولة، خاصة وأن بطل مصر كان قد تغلب علي الوداد بنتيجة 4-0 في لقاء الذهاب وكان يقود بطل المغرب وقتها المدرب الويلزي "جون توشاك"، وتأهل الأبيض لنهائي البطولة ولكنه خسر اللقب أمام صن داونز الجنوب إفريقي.