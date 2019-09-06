رياضة | ضربة موجعة للنصر قبل موقعة الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة للنصر قبل موقعة الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي ضربة موجعة قبل موقعة الشباب المنتظرة، بسبب صعوبة لحاق نجم الفريق بالمباراة التي تجمع بينهما في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".

وذكرت تقارير صحفية سعودية، أن فرصة لحاق عبدالرحمن العبيد، ظهير أيسر النصر بمواجهة الشباب أصبحت صعبة للغاية، بعدم اكتمال شفاء اللاعب حتى الآن.

ومن المنتظر أن يحسم التقرير الطبي لثلاثي النصر المصاب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، وعبد الفتاح آدام، وعبد الرحمن العبيد، إمكانية مشاركتهم أمام الشباب من عدمها.

ويحدد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر الموقف النهائي لمشاركة الثلاثي المصاب بعد عرض التقرير الطبي عليه مساء غدا السبت، كما منح فيتوريا لاعبي النصر راحة لمدة يومان من تدريبات الفريق، على أن تستأنف التدريبات يوم الأحد المقبل.

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ترتيب النصر والشباب بالدوري

ويدخل النصر المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز في الجولة الأولى أمام ضمك بهدفين دون رد، والتغلب بصعوبة على الفتح في الجولة الثانية بهدف نظيف.

بينما يحتل الشباب المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على الفتح بصعوبة في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، والتعادل السلبي أمام الفيصلي في الجولة الثانية

موعد مباراة النصر والشباب

ومن الجدير بالذكر أن النصر يلتقي مع نظيره الشباب، يوم الجمعة المقبل، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في تمام الـ 7:35 مساءًا بتوقيت القاهرة، و8:35 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:35 مساءًا بتوقيت الإمارات.