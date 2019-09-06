شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. بوكي ينافس ثلاثي السيتي وفيرمينو على أفضل لاعب في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مرور أربع جولات على بداية الموسم.
وتم ترشيح 6 لاعبين للفوز بالجائزة وهم سيرجيو أجويرو، رحيم سترلينج وكيفن دي بروين من مانشستر سيتي، فيرمينو مهاجم ليفربول، أشلي بارنز لاعب بيرنلي، والمفاجأة تيمو بوكي هداف نورويتش سيتي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. بوكي ينافس ثلاثي السيتي وفيرمينو على أفضل لاعب في أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.