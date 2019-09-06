شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. بوكي ينافس ثلاثي السيتي وفيرمينو على أفضل لاعب في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مرور أربع جولات على بداية الموسم.

وتم ترشيح 6 لاعبين للفوز بالجائزة وهم سيرجيو أجويرو، رحيم سترلينج وكيفن دي بروين من مانشستر سيتي، فيرمينو مهاجم ليفربول، أشلي بارنز لاعب بيرنلي، والمفاجأة تيمو بوكي هداف نورويتش سيتي.