شكرا لقرائتكم ميودراج يلغى مباراة الكهرباء الودية غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألغى الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج المباراة الودية التى كان مقرر لها غداً السبت مع الكهرباء لمنح اللاعبين راحة سلبية كفرصة لالتقاط الانفاس قبل العودة للتدريبات الاحد المقبل .

وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

ويخوض فى الخامسة عصر اليوم الجمعة فريق الإسماعيلي مباراة ودية مع بلدية المحلة على ستاد الاسماعيلية استعداداً لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها الجمعة المقبلة فى البطولة العربية

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وفاز فريق الإسماعيلى على المعادى أحد أندية المظاليم بأربعة أهداف مقابل هدف فى الودية التى جمعت الفريقين مساء الاربعاء باستاد الإسماعيلية ، وهى الودية الاولي التى قادها الصربي ميودراج المدير الفني الجديد للدراويش .

محمد حمدى زكى الوافد الجديد سجل هدفين من جملة فنية مكررة مع أسامة إبراهيم بواقع هدف بالقدم وآخر من رأسية وأحرز أحمد مدبولى هدف من رأسية وسجل خليل نيمار الهدف الرابع بينما سجل المعادى هدف من ركلة جزاء.