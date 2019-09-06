شكرا لقرائتكم تدريب حُراس مرمى الأهلي "أشغال كروية شاقة" تحت حكم ياناكون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى النادى الأهلى خطة تطوير مستوى حراس الفريق قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد، حيث بدأ مهمته بتدريب حراس الفريق برفع الحمل البدني للحراس الخمسة وزيادة الحصة التدريبية لرفع كفاءة الحراس.

وظهر تدريب حراس مرمى الأهلي أشبه بالأشغال الشاقة بعدما أدخل المدرب الجديد تدريبات إضافية وجديدة على الحراس لدرجة أنه ظهرت حالة من الإرهاق على حراس الأهلي بسبب قوة التدريبات التي طبقها ياناكون للارتقاء بمستوى حراس الفريق الأحمر.

وانتهج ياناكون أساليب تدريبية جديدة في قيادته لمران الحراس من أجل زيادة معدل الارتداء ورد الفعل لحراس الأهلي والتعامل الصحيح مع الكرات وكيفية التدخل مع الكرات العرضية والمرتدات والانفراد بالمرمى.

ويشارك في تدريبات الأهلي الخماسي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان.

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كان ياناكون مهمته في قيادة حراس الفريق الأحمر منذ أربعة أيام عقب تنصيبه رسميا ضمن الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر.