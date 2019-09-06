لماذا رفض الإسماعيلي تعيين مترجم للصربي ميودراج؟...

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وأعلن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى وقت سابق عن تعيين الصربي ميودراج يسيتش لتولي مهمة المدير الفني لفريق الكرة بالموسم الجديد ، وتولى محمود جابر منصب المدير الفني للدراويش في الفترة الماضية، قبل أن يتم حسم التعاقد مع الصربي يسيتش
وقال المصدر: " أثناء جلسة التفاوض وتوقيع عقود تولى ميودراج تدريب الاسماعيلى أكد المدرب الصربى أنه يجيد الحديث باللغة الانجليزية وهو نفس الأمر الذى يجيده صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق ليستقر المجلس على عدم تعيين مترجم للمدرب" .
ويستعد فريق الإسماعيلي لخوض منافسات البطولة العربية بمواجهة أهلي بني غازي الليبي ، ولد يسيتش عام 1958 بمدينة أوسيسينيكا الصربية ولكنه يحمل جنسية آخرى وهي البوسنة والهرسك ، ويعد يسيتش صاحب الـ61 عاما من المدربين المتميزين لأنه معروف بصرامته وإجادته لقراءة الخصم.
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