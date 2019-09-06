شكرا لقرائتكم المسحل: رئاسة لجنة الحكام ستسند إلى حكم مونديالي سابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه تم الاقتراب من الاتفاق مع حكم شارك في مونديال 1998 لرئاسة لجنة الحكام، مشيراً إلى أن وويب وكلاتنبيرغ افتقدا لخبرة العمل في لجان التحكيم.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: أعلنت سابقاً أن لقاء السوبر سيقام في يناير وننتظر تحديد الموعد والملعب، علما أن الملاعب ليست تحت إشراف اتحاد الكرة.

وأضاف المسحل: بدأنا التواصل مع رابطة اللاعبين المحترفين الدولية، وهناك اجتماع في أكتوبر بالقصيم سيحمل مزيداً من التفاصيل، ومن المهم إيجاد رابطة للاعبين المحترفين بالسعودية.

وحول منح الفرصة للحكام السعوديين لإدارة المباريات، ذكر: لا يمكن أن تعتمد للأبد على الحكام الأجانب.. وويب وكلاتنبيرغ افتقدا لخبرة العمل في لجان التحكيم، والرئيس القادم لجنة الحكام سبق له المشاركة في مونديال 1998، وعمل في لجان قارية للتحكيم.