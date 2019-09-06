شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل: لا أتدخل في الجوانب الفنية الخاصة بالمنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنه لا يتدخل في الجوانب الفنية الخاصة بالمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لافتاً إلى صعوبة تقييم مستوى الفريق من مباراة مالي الودية في ظل وجود مدرب جديد.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: واجبنا هو تطوير بيئة الملاعب، لقد عملنا على أمور عديدة في الملاعب، كما تم تداول قضية ارتفاع درجة الحرارة في الملعب، وتسبب ازدحام الجمهور وحضوره في ارتفاع درجة الحرارة، ويجب حل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة.. وتبريد الهواء قد يكون حلا للمشكلة.

وأضاف رئيس هيئة الرياضة: بيان الهيئة كان واضحاً في قضية ملعب الأحساء، طلبنا بتقرير كامل من مديري مكاتب الهيئة عن الملاعب.

وحول مستوى المنتخب السعودي أمام مالي في المباراة الودية، ذكر: من الصعب أن نحكم على المنتخب السعودي حاليا، لأن الأخضر لديه مدرب جديد، ولاعبون لم يشاركوا في المونديال الأخير، ومباراة مالي تحضيرية وأنا لا أدخل في التفاصيل الفنية الخاصة بالمنتخب.