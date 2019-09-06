شكرا لقرائتكم منتخب إيطاليا يعزز صدارته بثلاثية في أرمينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل المنتخب الإيطالي تحليقه في صدارة ترتيب المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، بعدما قلب تأخره صفر - 1 أمام مضيفه منتخب أرمينيا إلى فوز ثمين 3 - 1 يوم الخميس في الجولة الخامسة بالمجموعة.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 15 نقطة، ليعزز صدارته للمجموعة، محققا العلامة الكاملة ، عقب فوزه في جميع مبارياته الخمس التي خاضها بالتصفيات حتى الآن، فيما تجمد رصيد منتخب أرمينيا عند تسع نقاط في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

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وبادر المنتخب الأرميني بالتسجيل عن طريق لاعبه أليكسندر كاربيتيان في الدقيقة 11، لكن أندريا بيلوتي أدرك التعادل لإيطاليا في الدقيقة 28، قبل أن يضطر أصحاب الأرض للعب بعشرة لاعبين عقب طرد كاربيتيان في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل منتخب إيطاليا النقص العددي في صفوف منافسه (المتواضع)، ليحرز لورينزو بيليغريني الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 78، ثم عاد بيلوتي لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثالث لإيطاليا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 80.

يذكر أن منتخب إيطاليا سيحل ضيفا على المنتخب الفنلندي يوم الأحد القادم في الجولة المقبلة للمجموعة، فيما يستضيف منتخب أرمينيا نظيره البوسني في نفس اليوم بالجولة ذاتها.