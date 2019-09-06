التشكيل المتوقع لمباراة المانيا ضد هولندا فى تصفيات يورو 2020

يريد منتخب هولندا رد إعتباره أمام نظيره ألمانيا بعدما استطاع بطل كأس العالم 2014 من تحقيق الفوز على هولندا بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الهولندية “أمستردام” في مارس المنصرم ضمن التصفيات ذاتها.

ومن المرجح أن يبدء منتخب ألمانيا لقاء اليوم بتشكيل يشمل كلاً من:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في خط الدفاع: ماتياس جينتر – لوكاس كلوسترمان -نيكو شولز – جوناس هيكتور.

في خط الوسط: إلكاس جوندوجان – جوشوا كيميش – توني كروس.

في خط الهجوم: تيمو فيرنر – لوكا فالدشميدت – سيرجبي جنابري.

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وفي المقابل، ينتظر أن يدخل منتخب هولندا مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من:

ياسبر سيليسين في حراسة العرين

في خط الدفاع: دالي بليند -ماتياس دي ليخت – فيرجيل فان دايك – دينزل دومفريس.

في خط الوسط: فرينكي دي يونج – جورجينيو فينالدوم – مارتن دي رون.

في خط الهجوم: ممفيس ديباي – ريان بابل – ستيفن بيرجوين.