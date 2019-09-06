شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائى كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية بصفة عامة وجماهير الزمالك وبيراميدز على وجه الخصوص المباراة المهمة التى ستجمع الفريقين مساء بعد غد، الأحد، فى نهائى كأس مصر.

فى التقرير التالى نطرح العديد من التساؤلات الخاصة بالمباراة المرتقبة وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد ملعب نهائى الكأس بين الزمالك وبيراميدز؟

ج: المباراة ستقام الأحد المقبل فى الثامنة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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س: ماذا عن الحضور الجماهيرى لنهائى الكأس؟

ج: الاتحاد المصرى لكرة القدم تلقي موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألفاً من الجماهير للمباراة.

س: ماذا عن أسعار تذاكر مباراة نهائى الكأس؟

مسئولو اتحاد الكرة حددوا 75 جنيهاً سعر لتذكرة الدرجتين الثالثة والثانية لمباراة نهائى كأس مصر، و300 جنيه سعر تذكرة الدرجة الأولى، بينما المقصورة 750 جنيهاً.

س: كيف وصل الزمالك وبيراميدز لنهائى كأس مصر؟

ج: تأهل الزمالك إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد لسكندرى فى نصف النهائى بهدف نظيف، ومن قبله التغلب على المقاصة، والإنتاج الحربى، ومنية سمنود، وبالنسبة لبيراميدز فوصل للنهائى بعد الفوز على بتروجت فى نصف النهائى بهدفين، ومن قبله حرس الحدود، والأهلى، وطنطا.

س: وماذا عن حكم نهائى الكأس بين الزمالك وبيراميدز؟

ج: اتحاد الكرة سيعلن الحكم خلال ساعات وسيكون الحكم أجنبياً، بعدما طلب بيراميدز إسناد اللقاء لحكم أجنبى وأرسل اتحاد الكرة طلبات لعدة دول أوروبية لاستقدام حكم أجنبى لهذا اللقاء المرتقب.