شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم محمد وحيد لرحلة غينيا لمواجهة كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للأهلي على اصطحاب محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق، فى رحلة غينيا الاستوائية، التى يخوض خلالها الفريق مواجهة كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا يوم 14 سبتمبر الجارى.

وشهدت الفترة الأخيرة تحسن حالة محمود وحيد، بعد تعرضه لكدمة فى القدم أبعدته عن المشاركة فى التدريبات الجماعية، وخضع اللاعب لبرنامج علاجى وتأهيلى، اشتمل على العديد من التدريبات داخل صالة الجيم وملعب التتش.

ويخضع وحيد لاختبار طبى عصر غد، السبت، قبل انطلاق المران للتعرف على فرص مشاركته في التدريبات الجماعية، والتي تزايدت بشكل كبير، لاسيما أن اللاعب لم يشك من أى ألم خلال فترة التأهيل.

ويؤدي الأهلي تدريباته مساء غد، السبت، فيما يشتمل البرنامج الفنى الذى حدده رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، على دراسة إقامة مباراة ودية خلال الأسبوع المقبل قبل سفر الفريق إلى غينيا الاستوائية.