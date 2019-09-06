صور.. اليابان تهزم تركيا فى بطولة العالم لناشئات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب منتخب ناشئات اليابان للكرة الطائرة على نظيره التركى بنتيجة 3 / 2 فى إطار ثانى أيام منافسات المجموعة الرابعة ببطولة العالم، التى تستضيفها مصر بصالة استاد القاهرة. وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: (25 / 23)، (28 / 26)، (25 / 23)، (25 / 12)، (15 / 9). Advertisements وتضم المجموعة الأولى فى البطولة : مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو ، و يأتى فى المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا، على أن يتواجد فى المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند ، وفى المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا. وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.

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