سوبر كورة.. خطة ياناكون لتطوير مستوى حراس الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى النادى الأهلى خطة تطوير مستوى حراس الفريق قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد، حيث بدأ مهمته بتدريب الحراس برفع الحمل البدنى للحراس الخمسة وزيادة الحصة التدريبية لرفع كفاءة الحراس. وظهر تدريب حراس مرمى الأهلى خلال الأيام الماضية أشبه بالأشغال الشاقة بعدما أدخل المدرب الجديد تدريبات إضافية وجديدة على الحراس. ويشارك فى تدريبات الأهلى الخماسى شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان. Advertisements بدأ ياناكون مهمته فى قيادة حراس الفريق الأحمر منذ أربعة أيام عقب تنصيبه رسميا ضمن الجهاز الفنى الجديد بقيادة السويسرى رينيه فايلر. لمعرفة المزيد من تفاصيل عن أساليب مدرب حراس الأهلى التدريبية.. اضغط هنا

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