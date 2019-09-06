محمد الشوربجى يتأهل لمواجهة شقيقه فى نصف نهائى بطولة الصين للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الثانى عالمياً لرجل الاسكواش، إلى الدور نصف النهائى ببطولة "جى بى مورجان" الصين المفتوحة، والمقامة فى الصين خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجارى. وفاز الشوربجى على منافسه لو أو لاعب هونج كونج بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 68 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 3-11, 11-8, 15-13, 11-8. ويواجه محمد الشوربجى شقيقه الأصغر مروان فى نصف نهائى البطولة الدولية، وكان مروان قد حجز تأشيرة التأهل إلى نصف النهائى على حساب مواطنه عمر مسعد. وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة فى الموسم الجديد 2019 /2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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