شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يلغى ودية المنيا.. وفايلر يحدد برنامج الإعداد لرحلة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر عن فكرة إقامة مباراة ودية اليوم الجمعة، وقرر تأجيلها لمدة 48 أو 72 ساعة حيث سيتدرب الفريق بشكل يومى على ملعبه بالتتش، ثم يخوض مباراة ودية قبل السفر إلى غينيا لمواجهة كانو سبورت ببطولة أفريقيا حسب برنامج فايلر.

كان الجهاز الفنى للأهلى ينوى خوض مباراة ودية اليوم مع فريق المنيا الذى يقوده سمير كمونة لاعب الأهلى السابق قبل أن يستقر فايلر على عدم خوض ودية اليوم وتأجيلها لمدة يومين أو ثلاثة أيام على أن يتم تحديد المنافس فى غضون الساعات المقبلة.

ويواصل الأهلى تدريباته اليومية على ملعبه بالتتش غداً السبت، بعدما منح الجهاز الفنى لاعبيه راحة من التدريبات اليوم، حيث يستعد الأحمر لرحلة غينيا التى سيواجه خلالها فريق كانو سبورت ببطولة أفريقيا يوم 14 سبتمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

واستقر الأهلى على السفر إلى غينيا ليلة 11 سبتمبر الجارى، وكلف مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، عضو المجلس طارق قنديل برئاسة البعثة، وحصل الجهاز الفنى الجديد على كل التطعيمات قبل السفر إلى غينيا الاستوائية.