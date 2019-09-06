شكرا لقرائتكم خبر عن ميودراج يلغى ودية الكهرباء ويمنح لاعبى الإسماعيلى راحة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الصربى ميودراج، إلغاء المباراة الودية التى كان مقررا لها غداً السبت مع الكهرباء لمنح اللاعبين راحة سلبية كفرصة لالتقاط الأنفاس قبل العودة للتدريبات الأحد المقبل .

ويخوض الإسماعيلى مباراة ودية مع بلدية المحلة فى الخامسة عصر اليوم على استاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى، المقرر لها الجمعة المقبل فى البطولة العربية.

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وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 ، ويحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الآن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

وفاز فريق الإسماعيلى على المعادى أحد أندية المظاليم بأربعة أهداف مقابل هدف فى الودية التى جمعت الفريقين مساء الاربعاء باستاد الإسماعيلية، وهى الودية الأولى التى قادها الصربى ميودراج المدير الفنى الجديد للدراويش .

محمد حمدى زكى الوافد الجديد سجل هدفين من جملة فنية مكررة مع أسامة إبراهيم بواقع هدف بالقدم وآخر من رأسية وأحرز أحمد مدبولى هدف من رأسية وسجل خليل نيمار الهدف الرابع بينما سجل المعادى هدف من ركلة جزاء.