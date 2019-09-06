شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة والأولمبية ينعيان محمود أحمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق ورئيس الاتحاد الأسبق، والذى توفى صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

ونشر اتحاد السلة بيانا عبر فيس بوك ينعى الفقيد عبر الصفحة الرسمية للاتحاد مشيرا فيه إلى الفترة التى تولى فيها محمود أحمد على رئاسة الاتحاد وكذلك رئاسة اللجنة.

كما نعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ببالغ الحزن والأسى رحيل أحد رموز الرياضة المصرية اللواء محمود أحمد علي الذي وافته المنية صباح اليوم. Advertisements وقالت اللجنة الأولمبية فى بيان لها، "يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية باسمه واسم كل الرياضيين عن خالص تعازيه لأسرة الراحل اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية سابقا ورئيس اتحاد كرة السلة سابقا والذى كان مثالا في الإدارة والرياضة، وكان أحد العلامات البارزة فى تاريخ الرياضة المصرية وقدوة رياضية أفنى حياته في خدمة الرياضة والرياضيين على مر سنوات طويلة.. خالص التعازي والصبر والسلوان لأسرة الفقيد اللواء محمود أحمد علي"

يذكر محمود احمد على توفى صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وكان على رئيسا لاتحاد السلة فى الفترات من ١٩٩٦ حتى ٢٠٠٠ و من ٢٠٠٣ بالتعيين لمدة عام ثم فاز بالانتخابات من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٢ بينما كانت رئاسته في الاولمبية من ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٢.