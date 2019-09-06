شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض تعيين مترجم للصربى ميودراج.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من الصربى ميودراج، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، سبب عدم تعيين مترجم فى الجهاز الفنى للدراويش.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، "أثناء جلسة التفاوض وتوقيع عقود تولى ميودراج تدريب الإسماعيلى أكد المدرب الصربى أنه يجيد الحديث باللغة الإنجليزية، وهو نفس الأمر الذى يجيده صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق، ليستقر المجلس على عدم تعيين مترجم للمدرب".

وأعلن مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تعيين الصربى ميودراج يسيتش لتولى مهمة المدير الفني لفريق الكرة بالموسم الجديد، وتولى محمود جابر منصب المدير الفنى للدراويش فى الفترة الماضية، قبل أن يتم حسم التعاقد مع الصربى يسيتش.

ويستعد فريق الإسماعيلي لخوض منافسات البطولة العربية بمواجهة أهلي بنى غازي الليبى، ولد يسيتش عام 1958 بمدينة أوسيسينيكا الصربية ولكنه يحمل جنسية أخرى وهى البوسنة والهرسك، ويعد يسيتش صاحب الـ61 عاما من المدربين المتميزين لأنه معروف بصرامته وإجادته لقراءة الخصم.