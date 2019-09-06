شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلق على عروض الصيف لشراء أجاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي، أن النادى لم يتلق أية عروض لشراء النيجيري جونيور أجاى، لاعب الفريق، موضحاً أن اللاعب مُستمر مع الفريق ولا توجد عروض رسمية لشرائه الصيف الجارى، ونفى توفيق التقارير الإعلامية التى تحدثت مؤخراً عن عروض تلقاها النادى مؤخراً لضم اللاعب النيجيرى.

وأضاف مدير التعاقدات أن أجاى متواجد مع الفريق ولا توجد عروض احترافية لضمّه خلال الصيف الجارى، مشددا على أن النادى لم يتلق عروضاً من أوروبا أو الخليج، كما تردد فى بعض التقارير.

وعن مستقبل اللاعب النيجيرى، قال أمير توفيق، أجاى يشارك فى تدريبات الفريق حالياً وهو ضمن قائمة الفريق المحلية والأفريقية للموسم الجديد، ولا توجد هناك عروض لشرائه.