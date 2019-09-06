والد حبيب نور محمدوف يكشف كم سيجني نجله في نزاله بالإمارات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد الروسي عبد المناب نورمحمدوف، مدرب ووالد المصارع حبيب نور محمدوف، بطل منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة، أن نجله لا يقاتل من أجل الحصول على “الفتات” وإنما مقابل مبلغ ضخم في نزاله المرتقب بالإمارات العربية المتحدة.

حبيب نورمحمدوف سيحصل على أكثر من 6 ملايين دولار كمكافأة فقط مقابل نزاله ضد متحديه الأمريكي داستن بوارييه، الذي سيقام، يوم السبت المقبل، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

النزال يأتي ضمن دورة (UFC 242)، ويعد المبلغ أكثر مما حصل عليه من مواجهته ضد المقاتل الإيرلندي الشهير كونور ماكجريجور، في أكتوبر 2018، حيث بلغت المكافأة حينها مليوني دولار، إضافة إلى مستحقاته من البث التلفزيوني.

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وكالة “تاس” الروسية، نقلت عن والد حبيب قوله: ستكون قيمة المكافأة من النزال أكثر بـ 3 أو 3.5 مرة.. نحن لا نقاتل من أجل مبلغ زهيد، نحن نعرف قيمتنا، مبلغ 2 مليون دولار غير كاف بالنسبة لنا، لأننا الآن الأفضل وهزمنا الأفضل.

وأضاف، نحن على استعداد لمواصلة القتال مع الأفضل، ولدينا شعبية، ونعرف ذلك، عندما نخرج إلى القاعة، سترون كيف ستستقبل الجماهير بوارييه، وكيف ستستقبل حبيب.

يذكر أن حبيب نورمحمدوف صاحب الـ 30 عاما، حقق 27 انتصارا، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة.

بينما مني داستن بوارييه صاحب الـ 30 عاما، بخمس هزائم، مقابل 25 انتصارا، في مسيرته الاحترافية، حتى الآن.