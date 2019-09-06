‏”بروق” تحسم الشوط الأول الرئيسي و”شعوة” تحقق أفضل توق

جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365:

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، صباح اليوم الجمعة، بداية انطلاق منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن، بنسخته الثانية.

بلغ عدد الأشواط لهذا اليوم 21 شوطاً على مسافة 2 كم، وتواصلت الأشواط وسط أجواء حماسية منذ لحظات انطلاق أول شوط حتى آخر الأشواط، بإشراف مباشر وتنظيم رائع وجهود كبيرة من قبل الاتحاد السعودي للهجن.

Advertisements

وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي:

‏الشوط 1 “بروق”.. المالك: عبد الهادي سعد الشمري

الشوط 2 “مربوش” لـ محمد عبد الله الهمامي

الشوط 3 “اليمامة” لـ بطحان فرج المري

‏الشوط 4 “سياف” لـ علي صالح اليامي

‏الشوط 5 “شعوه” لـ بطحان فرج المري

‏الشوط 6 “الرهاوي” لـ حمد سالم المري

‏الشوط 7 “الظبي” لـ بطحان فرج المري

‏الشوط 8 “متعب” لـ فهد عبد الله الشمري

‏الشوط 9 “الفائزة” لـ علي محمد المري

‏الشوط 10 “الفارس” لـ على محمد المري

‏الشوط 11 “العابرة” لـ هذال سويد الدوسري

‏الشوط 12 “الشهم” لـ راشد محمد المري

‏الشوط 13 “سيوف” لـ حسين مبارك المري

‏الشوط 14 “شاهين” لـ علي راشد المري

‏الشوط 15 “برقيه” لـ براك فهيد المري

‏الشوط 16 “حبيب” لـ علي صالح المري

‏الشوط 17 “غندوره” لـ ربيع خميس الهمامي

‏الشوط 18 “سياف” لـ صالح بنيه البلوي

‏الشوط 19 “السنافيه” لـ حمد سعد المري

‏الشوط 20 “جلمود” لـ سالم جابر المري

‏الشوط 21 “الشاهينيه” لـ حمد محمد الوهيبي