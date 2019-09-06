شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لناشئات الطائرة يواجه الكاميرون ببطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواجه المنتخب الوطني لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة نظيره الكاميروني في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على الصالة التابعة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة العالم، التي تستضيفها مصر حاليا بمحافظتي القاهرة والإسماعيلية.

وفاز المنتخب الوطني، أمس، في المباراة الافتتاحية بالإسماعيلية على بورتوريكو (3-1)، وسيسعى للفوز بمباراة اليوم من أجل مواصلة انتصاراته بالمجموعة.

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وسيقام في نفس توقيت مباراة المنتخب الوطني، اليوم، مباراة أخرى بمجمع الصالات باستاد القاهرة بين رومانيا وبيلاروسيا في المجموعة الثالثة.

وتسبق المباراتين إقامة 6 مباريات أخرى بنفس الجولة «الثانية» بدور المجموعات، الأولى في الساعة الثانية عشرة ونصف ظهر اليوم بين أمريكا وإيطاليا بالمجموعة الثانية، وفي نفس التوقيت مواجهة بين تركيا واليابان على مجمع الصالات باستاد القاهرة في المجموعة الرابعة.

وفي الثالثة عصرا مباراة بين كوريا الجنوبية والمكسيك بالمجموعة الثانية، ومباراة بين بورتوريكو والبرازيل بالمجموعة الأولى على صالة هيئة قناة السويس، وبمجمع الصالات باستاد القاهرة مباراة بين بيرو والكونغو الديمقراطية بالمجموعة الرابعة، ومباراة بين روسيا والأرجنتين بالمجموعة الثالثة.

يذكر أن البطولة التي ستستمر حتى 14 سبتمبر الجاري، يشارك فيها 20 منتخبا، تم تقسيمها على أربع مجموعات، حيث تستضيف صالة هيئة قناة السويس مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة بمجمع الصالات باستاد القاهرة.