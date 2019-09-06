شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر..النهائي الأربعين للزمالك وإنجاز تاريخي لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

في نهائي تاريخي لبطولة كأس مصر لكرة القدم، يتحدد بعد غد الأحد بطل النسخة رقم 87 للبطولة الثانية في مصر من بين فريق الزمالك الذي فاز باللقب من قبل 26 مرة من 39 مرة لعب فيها المباراة النهائية وفريق بيراميدز الذي تأهل لأول مرة في تاريخه إلى المباراة النهائية.

ولحق بيراميدز بالزمالك إلى نهائي الكأس بفوزه على بتروجيت (2 – 0) في مباراة نصف النهائي التي جرت في ملعب بتروسبورت مساء الاثنين الماضي وأداره الحكم محمود عاشور.

وكان بيراميدز قد بدأ مشواره في الكأس بالفوز على فريق طنطا 3-2 في دور الـ32 ثم على الأهلي 1-0 في دور الـ16 وعلى حرس الحدود 2-0 في دور الثمانية، ثم على بتروجيت في نصف النهائي، بينما بدأ الزمالك المشوار بالفوز على منية سمنود 1-0 وعلى الإنتاج الحربي 2-0 في دور الـ16 وعلى مصر المقاصة 1-0 في دور الثمانية وعلى الاتحاد السكندري 1-0 في نصف النهائي.

ويحمل نهائي النسخة الحالية فرصة كبيرة لكلا الفريقين لتحقيق إنجاز تاريخي، فالزمالك يعد أول فريق يفوز باللقب وكان ذلك في النسخة الأولى التي انطلقت عام 1921 بالفوز على الاتحاد السكندري في المباراة النهائية (5 – 0) في 21 أبريل 1922 ثم نجح في إحراز 5 ألقاب خلال النسخ الـ6 الأخيرة منها لقب النسخة الماضية بفارق ركلات الترجيح على حساب سموحة (5-4) بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، بينما يطمح بيراميدز إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه بالفوز باللقب الأول في تاريخه بعدما ودع النسخة قبل الماضية من دور الـ32 بالخسارة أمام بتروجت 0-1 بينما ودع النسخة الماضية من الدور نصف النهائي أمام سموحة بفارق ركلات الترجيح 3-4.

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وطبقا لموقع الاتحاد المصري لكرة القدم، فقد انطلقت النسخة الحالية من بطولة الكأس يوم 25 سبتمبر 2018 وأقيمت منذ ذلك التاريخ حتى الآن 128 مباراة خلال أدوارها التمهيدية والأولى بواقع 56 مباراة في الدور التمهيدي الثالث و28 مباراة في الدور التمهيدي الرابع و14 مباراة في الدور التمهيدي الخامس، و16 مباراة في الدور الأول بالإضافة إلى 8 مباريات في ثمن النهائي و4 في ربع النهائي ومباراتين في نصف النهائي.

وتواصلت مباريات البطولة على مدار 8 شهور تقريباً قبل توقفها في الخامس من مايو الماضي بعد لقاء الاتحاد السكندري والإسماعيلي في ربع النهائي الذي شهد تفوق «زعيم الثغر» بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد شوطين إضافيين ليكون الاتحاد أول المتأهلين إلى نصف النهائي ولكنه لم يكمل المشوار وودع البطولة على يد الزمالك.

وعادت البطولة مجدداً بعد نهاية كأس أمم أفريقيا والدوري بأخر لقاءات ثمن النهائي الذي شهد تفوق بيرامديز على الأهلي (1 – 0) في 17 أغسطس الماضي.

واهتزت شباك الفرق المشاركة في النسخة الحالية بـ326 هدفاً حتى الآن، بواقع 145 هدفا في الدور التمهيدي الثالث، و66 هدفا في الدور التمهيدي الرابع و31 هدفا في الدور التمهيدي الخامس و56 هدفا في الدور الأول و15 هدفا في ثمن النهائي و10 اهداف في ربع النهائي و3 أهداف في نصف النهائي.

وحسمت ركلات الترجيح 31 مباراة كان أخرها فوز حرس الحدود على طلائع الجيش، والاتحاد السكندري على سموحة وبتروجت على الجزيرة بمطروح في ثمن النهائي وسبقهم فوز فريق المنصورة على الداخلية في دور الـ32، وكانت مباراة اتحاد نبروة والزرقا في الدور التمهيدي الثالث أكثر المباريات في عدد ركلات الترجيح حيث شهدت ماراثون من الركلات الترجيحية حتى نجح الأخير في حسمه لصالحه 11- 10.

ويعد فوز فريق فاركو على الحرية بمطروح (6 – 0) في الدور التمهيدي وفوز بتروجت على مركز شباب بيلا (6 – 0) في دور الـ32 هما الأكبر خلال هذه النسخة.

وكان أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن هو ما حققه فريق الجزيرة بمطروح «أحد أندية الدرجة الثانية» عندما أطاح بفريق المصري الذي يلعب ضمن فرق الدوري الممتاز من البطولة بالفوز عليه (2 – 1) في ختام دور الـ32، وكذلك فوز فريق المنصورة المنتمي للدرجة الأولى على فريق الداخلية الذي يلعب ضمن الدوري الممتاز بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف في نفس الدور، ثم خروج فريق الأهلي من دور الـ16 على يد بيراميدز الذي حقق الفوز على الفريق الأحمر (1 – 0) وحرمه من فرصة استعادة اللقب الذي فقده العام الماضي.

ويسجل التاريخ نجاح 12 نادياً في الظفر بالكأس ويتصدرهم الأهلي برصيد 36 لقباً ثم الزمالك 26 (تقاسما اللقب مرتين) وفي المركز الثالث الاتحاد السكندري والترسانة بواقع 6 ألقاب لكل منهما ثم المقاولون 3 ألقاب والأوليمبي وإنبي وحرس الحدود برصيد لقبين لكل منهم وأخيرا الثلاثي الترام والقناة والمصري برصيد لقب واحد لكل منهم.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية للمرة الـ40 في تاريخه (7 منها في أخر 8 بطولات)، بينما تأهل بيراميدز للنهائي لأول مرة وبات النادي رقم 22 الذي يحقق هذا الإنجاز منها 9 أندية سبق لها التأهل للنهائي ولم تحرز اللقب وهي السكة الحديد (7 مرات) وغزل المحلة (6 مرات) الشرطة والسويس وسموحة (مرتين) وأسوان وبلدية المحلة والمنصورة ووادي دجلة (مرة واحدة).