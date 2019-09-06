تصريحات جاريث بيل النارية إلى ريال مدريد

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الجمعة 6 سبتمبر 2019

بيل

اعترف جاريث بيل نجم ريال مدريد قبل بداية الموسم بأنه ليس في أسعد اقواته له الآن، ولكن هو الحفاظ على موقف المهنية.بدا بيل على وشك مغادرة ريال مدريد مع الانتقال إلى الصين في المستقبل القريب لكن بعد ذلك انهار من جديد في فريق زين الدين زيدان .



وقال بيل لشبكة سكاي سبورتس :"لن أقول إنني ألعب سعيدًا ، لكن عندما ألعب فأنا محترف وأقدم دائمًا كل ما بوسعي، سواء كان ذلك للنادي أو المنتخب.

وتابع: "أنا متأكد من أنه سيكون هناك الكثير من الاضطرابات أعتقد أنه شيء يجب عليك التحدث إليه مع ريال مدريد وهو بيني وبينهم.

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وأضاف: "علينا أن نتوصل إلى نوع من الاستنتاج"منذ إعادة تقديمه لفريق ريال مدريد كان أداء بيل جيدًا، حيث سجل هدفين في قرعة النادي 2-2 مع فياريال.

واردف: "أنا أعلم أنه كان هناك الكثير من الحديث حول رحيل بيل، مع أشخاص يقولون الخير أو السيئ أو أي شيء يريدونه.

واستطرد: "الأمور في كرة القدم يمكن أن تتحول بسرعة وهي مسألة وقت فقط."لم يكن أسوأ وقت في حياتي المهنية، لم يكن مثالياً ولكني أعرف كيفية التعامل معه.

واكمل: "تكافأ على العمل الذي وضعته وبدأت الموسم جيدًا خاض ريال مدريد حملته الرهيبة في الموسم الماضي، ويشعر بيل أنه تم اختياره أكثر من غيره وقال بيل كان الأمر صعبا على الجميع" .

واختتم حديثه قائلاً: "بالنسبة للفريق وبالنسبة لي"أنا أتفهم أنني كنت كبش فداء أكثر من معظمها، لقد أخذته مع قليل من الملح على الرغم من أنه قد لا يكون عادلاً تمامًا."